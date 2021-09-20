الانتخابات: لا تغيير في المدى المنظور

2021/09/20 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

لا يخفى ان الغاية من اي انتخابات هو

احداث التغيير المنشود الذي يلبي

تطلعات الجماهير بوصول ممثلين مناسبين

قادرين على مواجهة تحديات الواقع

والعبور بالناخب والوطن الى بر الأمان.





لكن

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