تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب

2021/09/20 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاثنين، عن تأجيل انعقاد جلسة المجلس إلى اشعار اخر.

وقالت الدائرة الاعلامية بالمجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " نائب رئيس المجلس بشير الحداد قرر تأجيل انعقاد جلسة المجلس الى موعد يحدد لاحقاً".

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