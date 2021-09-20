2021/09/20 | 16:05 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزراعة تستبعد تحول البصرة الى صحراء خلال السنوات المقبلة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OO2oo-RYi8I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزراعة تستبعد تحول البصرة الى صحراء خلال السنوات المقبلة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزراعة تستبعد تحول البصرة الى صحراء خلال السنوات المقبلة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).