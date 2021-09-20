هكذا ساعدت معلمة إيطالية في إجلاء طلابها من كابول في ظل طالبان

2021/09/20 | 16:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعدت المعلمة الإيطالية تشيليني بيفي طلابها الأفغان، الذين كانت تعلمهم في كابول، على مغادرة أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان على البلاد.

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