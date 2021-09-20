الحشد الشعبي: انطلاق عملية أمنية جنوبي صلاح الدين

2021/09/20 | 16:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية أمنية جنوبي صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، إن “قوة من لواء مغاوير عمليات سامراء وفوج الطوارئ 14 وبمشاركة اللواء 43 بالحشد، نفذت عملية تفتيش جنوبي محافظة صلاح الدين”.وأضافت، أن “العملية تهدف الى ملاحقة فلول داعش”، لافتة الى أنها “جاءت بهدف تأمين الأهداف المرسومة […]

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