اصابة اثنين من كوادر كهرباء كربلاء اثناء تأدية الواحب (صور)

2021/09/20 | 16:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان العاملين اصيبا بحروق من الدرجة الثانية اثر انفجار قاطع دور .

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