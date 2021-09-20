مجددا.. البرلمان يرفع جلسته الى اشعار اخر

2021/09/20 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل عقد الجلسة حتى اشعار آخر.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (20 ايلول 2021) أن "النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور بشير الحداد قرر رفع الجلسة الى موعد يتم تحديده لاحقا".

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