عودة الخطر.. ارتفاع بإصابات كورونا في العراق

2021/09/20 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لاصابات كورونا في عموم محافظات العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4878 شخصا للشفاء".

وأضافت أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 47 حالة في عموم محافظات البلاد".

وبينت أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 115113".

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