2021/09/20 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلن النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم الاثنين، وجود مخاوف برلمانية من صفقة اعادة البيشمركة لمحافظة كركوك قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال عليوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك اطراف سياسية وحكومية تحاول عقد صفقة من أجل اعادة البيشمركة لمحافظة كركوك قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفرض ارادات على الناخبين".

وبين، ان "القوى السياسية والقواعد الشعبية في كركوك، لن تسمح بهكذا صفقات يراد منها التأثير على وضع محافظة كركوك، خصوصاً ان المحافظة مستقرة من الناحية الأمنية والاجتماعية، وهي ليست بحاجة الى عودة البيشمركة، بل عودة هذه القوات يؤثر على استقرار الوضع على مختلف الأصعدة".

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