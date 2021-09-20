2021/09/20 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 3192 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4878 حالة جديدة للشفاء و47 حالة وفاة جديدة.وأشارت الى تلقي 115113 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

ظهرت المقالة العراق يسجل 3192 إصابة جديدة و47 وفاة بكورونا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 3192 إصابة جديدة و47 وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 3192 إصابة جديدة و47 وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).