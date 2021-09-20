تأجيل لإنعقاد جلسة البرلمان إلى إشعار آخر

2021/09/20 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان إلى اشعار اخر.وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “نائب رئيس المجلس بشير الحداد قرر تأجيل انعقاد جلسة المجلس الى موعد يحدد لاحقاً”.

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