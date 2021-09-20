2021/09/20 | 16:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية أمنية جنوبي صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، إن “قوة من لواء مغاوير عمليات سامراء وفوج الطوارئ 14 وبمشاركة اللواء 43 بالحشد، نفذت عملية تفتيش جنوبي محافظة صلاح الدين”.وأضافت، أن “العملية تهدف الى ملاحقة فلول داعش”، لافتة الى أنها “جاءت بهدف تأمين الأهداف المرسومة جنوب المحافظة تزامناً مع قرب زيارة الأربعين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية جنوبي صلاح الدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية جنوبي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية جنوبي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).