2021/09/20 | 16:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصيب طالب عراقي، الاثنين، بإطلاق نار نتيجة حادثة اطلاق نار في جامعة بيرم الروسية.وذكرت وسائل اعلام روسية، بأن الطالب العراقي قد اصيب بالحادثة بعد أن قام بحماية طالبة روسية من إطلاق النار العشوائي داخل الجامعة.وتسبب هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، في مقتل 6 أشخاص وإصابة […]

ظهرت المقالة خلال حادثة إطلاق النار في جامعة روسية..



إصابة طالب عراقي أولاً على الايام نيوز.

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