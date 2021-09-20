الصحة تسجيل 3192 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 47 حالة

2021/09/20 | 16:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 3192 إصابة جديدة بكورونا قابلتها 47 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : أنها “سجلت 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4878 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 47 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “عدد الذين تلقوا اللقاح خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 115113”.

وسجل العراق أمس، 2515 إصابة جديدة بكورونا فضلاً عن 47 حالة وفاة.

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