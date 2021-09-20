2021/09/20 | 16:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: الحكومة العراقية وفرت المستلزمات الملائمة لإنجاح الانتخابات البرلمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: الحكومة العراقية وفرت المستلزمات الملائمة لإنجاح الانتخابات البرلمانية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: الحكومة العراقية وفرت المستلزمات الملائمة لإنجاح الانتخابات البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).