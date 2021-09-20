2021/09/20 | 16:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين.وفي وقت سابق، أكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس صالح سيلقي خلال هذه المشاركة كلمة العراق في اجتماع الجمعية العمومية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يصل نيويورك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يصل نيويورك) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يصل نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).