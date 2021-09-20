2021/09/20 | 16:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الوزارات والدوائر المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لتسهيل تنفيذ مشروع بناء المدارس، فيما قرر سحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “الكاظمي ترأس، اليوم، الجلسة الثانية لاجتماع اللجنة العليا لبناء المدارس، وبحث الاجتماع إقرار التصاميم الأمثل والأنسب للأبنية، وتسهيل عمل اللجنة من جهة توفير الأراضي، وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية التي تقف أمام المشروع”.وقال الكاظمي، بحسب البيان إن “توفير بيئة مناسبة للتعليم وسير العملية التربوية، يبدأ أولاً من توفير الأبنية المدرسية اللائقة بأعداد تراعي معيار الكثافة السكانية، وأولوية المناطق المحرومة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا لبناء المدارس تقرر سحبها من المحافظات غير المهيئة للأراضي المناسبة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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