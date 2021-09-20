الملف النووي الإيراني.. تصعيد طهران يقلق العالم والأنظار تتجه إلى نيويورك

2021/09/20 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسلّط الأضواء مجددا على برنامج إيران النووي هذا الأسبوع في نيويورك حيث تلتقي الأطراف الرئيسية في هذا الملف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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