بحضور 72 نائبا .. مجلس النواب يفشل في عقد جلسته

2021/09/20 | 16:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

فشل مجلس النواب اليوم الاثنين من عقد جلسته الاعتيادية “.

وقال النائب المستقل محمد شياع السوداني ان” مجلس النواب يفشل مجددا في عقد جلسته بسبب عدم تحقق النصاب وبحضور ٧٢ نائبا فقط “.

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، عن تأجيل انعقاد جلسة المجلس إلى اشعار اخر.

وقالت الدائرة الاعلامية بالمجلس في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ان ” نائب رئيس المجلس بشير الحداد قرر تأجيل انعقاد جلسة المجلس الى موعد يحدد لاحقاً”.

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