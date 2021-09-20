2021/09/20 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسقط 5 قتلى، اليوم الاثنين في مدينة ألماتي بكازاخستان، في تبادل إطلاق نار مع الشرطة.وقالت الشرطة، إن اثنين من عناصرها قتلوا وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين عندما حاولت القبض على مطلوب أطلق النار موقعاً 5 قتلى.وأضافت، أنها ألقت القبض على المطلوب وأخلت القتلى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كازاخستان.. 5 قتلى بتبادل إطلاق نار مع الشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كازاخستان.. 5 قتلى بتبادل إطلاق نار مع الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).