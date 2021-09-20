2021/09/20 | 16:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، الاثنين، عن فتح باب التسجيل على الوحدات السكنية في مدينة بسماية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2021)، ان "باب التسجيل في مدينة بسماية بواقع (3000) وحدة سكنية ولجميع المساحات وللنمطين الغربي والشرقي وحسب الالية المتبعة مسبقاًُ بنظام الدفع (10%)، على ان تتولى المصارف الحكومية الثلاثة (الرافدين، الرشيد، العراقي للتجارة) بعملية التسجيل للمواطنين وبواقع (1000) وحدة سكنية لكل مصرف".

واضاف البيان ان "استلام تلك الوحدات السكنية سيكون اعتباراً من نهاية عام 2023".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تطلق التقديم على شقق ’بسمايا’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار تطلق التقديم على شقق ’بسمايا’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).