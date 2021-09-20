2021/09/20 | 17:00 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 20 سبتمبر 2021 | 04:41 مساءً

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كوريا الشمالية: شراكة "أوكوس" يمكن أن تؤدي إلى "سباق تسلح نووي"

أعربت كوريا الشمالية، الإثنين، عن إدانتها للشراكة الأمنية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، محذرةً من أنها قد تؤدي إلى "سباق تسلح نووي".



وظهرت الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث تحت اسم "أوكوس" للعلن الأربعاء الماضي، بعد مفاوضات سرية، قالت إنها لـ "حماية مصالحها" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الشمالية عن مسؤول بوزارة خارجية البلاد، قوله إن "هذه (الشراكة) الأعمال غير المرغوب فيها والخطرة سوف تخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد تؤدي إلى سلسلة من سباق التسلح النووي".



وأضاف المسؤول - لم يسمه المصدر - أن الانتقادات من دول المنطقة، بما في ذلك الصين، أمر "طبيعي" وأن بيونغ يانغ "ستتخذ بالتأكيد رد فعل مضاد مماثل".



وقال إن مثل هذه التحركات "غير المسؤولة" قادرة على "تدمير السلام والاستقرار في المنطقة ونظام عدم الانتشار النووي الدولي وتحفيز سباق التسلح".



وبعد الكشف عن تحالف أمني دفاعي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مواجهة الصين، ألغت كانبرا صفقة موقعة عام 2016 مع باريس بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار أمريكي) لشراء 12 غواصة فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء، وقررت شراء أخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي.



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