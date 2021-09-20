2021/09/20 | 17:02 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 20 سبتمبر 2021 | 05:00 مساءً | عدد القراءات : 3

احتراق صهريج لنقل المشتقات النفطية في كركوك

افاد مصدر امني، الاثنين، باحتراق صهريج لنقل المشتقات النفطية جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر، ان صهريجا محملا بالبنزين احترق على الشارع العام في قضاء داقوق جنوب كركوك.

واضاف المصدر، انه لا توجد اي اضرار بشرية جراء احتراق الصهريج، مؤكدا ان فرق الدفاع المدني حضرت لموقع الحادث وسيطرت على الحريق.

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