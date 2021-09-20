صالح يصل نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

2021/09/20 | 17:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاثنين الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها ٧٦ “.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان صحفي تلقت وكالة”خبر برس” (واخ)”ان” رئيس الجمهورية برهم صالح وصل الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها ٧٦ “.

واوضح المكتب انه” من المقرر أن يُلقي سيادته كلمة العراق في اجتماع الجمعية العمومية.

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