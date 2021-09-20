الكعبي يدعو مجلس الخدمة الإتحادي بإطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل

دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، بشكل رسمي السادة رئاسة واعضاء مجلس الخدمة الإتحادي بإطلاق استمارة التعيين المتعلقة بحملة الشهادات العليــــا واوائل الجامعات والكليات ليتسنى للمشمولين بها لإكمال متطلبات اجراءات التعيين والتعامل مع البيانات الواردة فيهــــــا حسب الإختصاص والشهادة .
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الإثنين 20 ايلول 2021 عدد من ممثلي حملة الشهادات العليــــــا ، بحضور عضو لجنة الصحة النيابية د جواد الموسوي والنائب جواد حمدان ، والمستشار القانوني للمجلس د محمد يوسف ، ومدير عام دائرة التطوير النيابي السيد سعد فياض .
وخاطب الكعبي وزارة المالية للإسراع بتنفيذ بنود الموازنة وتفعيل عدد من مخاطباته السابقة والمتعلقة بتوفير التخصيصات اللازمة لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل بإعتبارها ملزمة التنفيذ ، والمصادقة على الدرجات الوظيفية التي وردتها من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية فيما يخص تعيينهم .
وشدد عضو هياة الرئاسة على ضرورة تبني مشروع حكومي حقيقي وفاعل لرعاية الشرائح الاكاديمية واصحاب الشهادات والكفاءات و الاختصاص وتوفير كافة الامكانيات لانجاحه ، لافتا الى ان اصحاب الشهادات العليا ثروة من ثروات البلاد ، وان الأمم التي تستثمر قدراتهم وعقولهم النيرة تعد من الامم الناجحة والمتطورة .
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