الكعبي يدعو مجلس الخدمة الإتحادي بإطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل

2021/09/20 | 17:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، بشكل رسمي السادة رئاسة واعضاء مجلس الخدمة الإتحادي بإطلاق استمارة التعيين المتعلقة بحملة الشهادات العليــــا واوائل الجامعات والكليات ليتسنى للمشمولين بها لإكمال متطلبات اجراءات التعيين والتعامل مع البيانات الواردة فيهــــــا حسب الإختصاص والشهادة .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الإثنين 20 ايلول 2021 عدد من ممثلي حملة الشهادات العليــــــا ، بحضور عضو لجنة الصحة النيابية د جواد الموسوي والنائب جواد حمدان ، والمستشار القانوني للمجلس د محمد يوسف ، ومدير عام دائرة التطوير النيابي السيد سعد فياض .

وخاطب الكعبي وزارة المالية للإسراع بتنفيذ بنود الموازنة وتفعيل عدد من مخاطباته السابقة والمتعلقة بتوفير التخصيصات اللازمة لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل بإعتبارها ملزمة التنفيذ ، والمصادقة على الدرجات الوظيفية التي وردتها من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية فيما يخص تعيينهم .

وشدد عضو هياة الرئاسة على ضرورة تبني مشروع حكومي حقيقي وفاعل لرعاية الشرائح الاكاديمية واصحاب الشهادات والكفاءات و الاختصاص وتوفير كافة الامكانيات لانجاحه ، لافتا الى ان اصحاب الشهادات العليا ثروة من ثروات البلاد ، وان الأمم التي تستثمر قدراتهم وعقولهم النيرة تعد من الامم الناجحة والمتطورة .

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