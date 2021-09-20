شاهد بالفيديو.. لن تحتمل المقطع , ستبكي الماً على هذا المقطع !! 😭💔 جهاز تستطيع من خلاله رؤية واقعة الطف الخالدة

2021/09/20 | 17:15 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r0YZ5d5EiH8

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