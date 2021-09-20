الحرس الثوري الايراني يجدد قصفه لمناطق في كردستان العراق

2021/09/20 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني،

اليوم الإثنين، عن قصف مواقع تابعة

لأحزاب كردية معارضة للنظام الإيراني،

في إقليم كردستان شمال العراق.

وقالت قوات "حمزة سيد الشهداء" التابعة

للحرس الثوري في بيان لها،

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