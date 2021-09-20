محافظة عراقية تقلص ساعات العمل

2021/09/20 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم

الاثنين، تقليص ساعات العمل في الدوائر

الحكومية.

وقال منديل في بيان، إنه "بسبب الزخم

الحاصل في شوارع المحافظة نتيجة توافد

زوار الامام الحسين (ع)، ولغرض الحفاظ

على انس

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