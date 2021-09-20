البرلمان يرفع جلسته إلى موعد لاحق

2021/09/20 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب، جلسته المقرر عقدها

اليوم الاثنين، إلى موعد لاحق.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في

بيان مقتضب، إن "نائب رئيس مجلس النواب

بشير الحداد قرر رفع الجلسة الى موعد

يحدد لاحقاً".

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