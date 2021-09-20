الصحاف: نتابع باهتمام حالة الطالب العراقي الذي تعرّض لإطلاق نار بجامعة بيرم الروسية

2021/09/20 | 17:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الانثنين، عن متابعة حالة الطالب العراقي الذي تعرض لاطلاق نار في جامعة بيرم الروسية.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان، اننا “نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار بجامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي”.واضاف “ننسق مع السلطات المعنية للتأكد من […]

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