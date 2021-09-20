وفد أردني ’رفيع’ يتوجه إلى العراق لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

2021/09/20 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الحكومة الاردنية، الاثنين، عن ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، وفداً أردنياً متوجهاً إلى بغداد، اوذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة العراقية.

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وذكرت وكالة الانباء الرسمية الاردنية، وتابعها "ناس" (20 أيلول 2021)، انه "يرافق الكسبي عدد من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل".

وسيعقد الكسبي بحسب الوكالة الرسمية "عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق، خلال أيام الزيارة، والتي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها، وحرصا من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تأطير التعاون المشترك، بما ينسجم مع مصلحة البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وخصوصا المجالات الاقتصادية وما يتعلق بمجال الإسكان والإنشاء والمقاولات".

وكان الكسبي، عقد صباح اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلي الجهات المشاركة في الوفد الأردني المتوجه إلى بغداد، بحضور الأمين العام بالوكالة والمعنيين في الوزارة، وممثلي الوفود المشاركة.

وبحث الكسبي مع ممثلي الوفود المشاركة الاتفاقيات والبنود التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة العمل التي يجريها الوفد الأردني، مشددا على ضرورة التركيز على ترجمة الزيارة لاتفاقيات عمل على أرض الواقع.

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