2021/09/20 | 17:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأثنين 20 سبتمبر 2021 | 05:18 مساءً | عدد القراءات : 30

الصحة العراقية: ارتفاع بعدد اصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، تسجيل ارتفاعا بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة اليوم 3192 اصابة مقارنة بـ 2515 اصابة يوم امس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: ارتفاع بعدد اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: ارتفاع بعدد اصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).