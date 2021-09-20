2021/09/20 | 17:33 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: ارتفاع بعدد اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الأخبار المحلية
الأثنين 20 سبتمبر 2021 | 05:18 مساءً | عدد القراءات : 30
الصحة العراقية: ارتفاع بعدد اصابات كورونا
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، تسجيل ارتفاعا بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد.
وسجلت الوزارة اليوم 3192 اصابة مقارنة بـ 2515 اصابة يوم امس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: ارتفاع بعدد اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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