رئيس مجلس الوزراء: البيئة المناسبة للتعليم تبدأ من توفير الأبنية اللائقة

2021/09/20 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الجلسة الثانية لاجتماع اللجنة العليا لبناء المدارس، حيث تقرر خلال الاجتماع مبدئياً سحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة للبناء.

وأكد الكاظمي في مستهل الاجتماع ان توفير بيئة مناسبة للتعليم وسير العملية التربوية يبدأ أولاً من توفير الأبنية المدرسية اللائقة بأعداد تراعي معيار الكثافة السكانية وأولوية المناطق المحرومة, ووجّه الكاظمي الوزارات والدوائر المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي من شأنها أن تسهّل عملية تنفيذ المشاريع ومتابعتها، والإشراف على سير الإنجاز في مختلف المحافظات, وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية.

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