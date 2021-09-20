2021/09/20 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تبحث مسودة الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي بشكلها النهائي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تبحث مسودة الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي بشكلها النهائي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تبحث مسودة الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي بشكلها النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).