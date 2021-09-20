شرطة ميسان تلقي القبض على متهمين بالجرم المشهود بحوزتهم أنواع مختلفة من المخدرات

2021/09/20 | 18:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود بحوزتهم أنواع مختلفة من المخدرات.وذكرت المديرية في بيان، انه القي القبض على متهمين اثنين من تجار المخدرات بالجرم المشهود بحوزتهم كمية من مادتي الكريستال والحشيشة، مع ضبط أدوات تستخدم للتعاطي، وقنابل يدوية عثر عليها أثناء التفتيش الدقيق للعجلات المارة عبر إحدى […]

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