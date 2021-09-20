قائممقام خانقين يصدر توجيهاً للمواطنين والأجهزة الأمنية بشأن المتسولين

2021/09/20 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاصدر قائممقام قضاء خانقين، دلير حسن، اليوم الاثنين، توجيهاً إلى الجهات الأمنية والمواطنين في القضاء بشأن المتسولين. وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإن "قائممقام خانقين اصدر توجيهاً لقسم شرطة خانقين يطالب فيه بابعاد المتسولين المتواجدين داخل المدينة وعدم السماح لهم بالدخول من السيطرات الرئيسية لما تمثله هذه الظاهرة من حالة سلبية تضر بالوضع الأمني والاجتماعي، بالإضافة إلى امكانية استخدام هؤلاء في عمليات الجريمة المنظمة".واضاف حسن، بحسب الوثيقة: "كذلك يتم تبليغ أصحاب الفنادق والموتيلات بعدم ايوائهم مطلقاً".

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