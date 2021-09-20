نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الكروي الممتاز

2021/09/20 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداستهل الدوري العراقي، اليوم الاثنين، مبارياته بإجراء ثلاث لقاءات منها اثنين في العاصمة بغداد وآخر في زاخو.وعلى ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ خسر اهل الدار الكرخيون مباراتهم الأولى امام نفط البصرة بهدفين لواحد، فيما التقت الفرق النفطية على ملعب الصناعة فكانت مباراة ناديا النفط ونفط ميسان سلبية النتيجة، بينما التقى أصحاب الدار الوافد الجديد نوروز على ملعب زاخو، وانتهى اللقاء بفوز زاخو بهدفين لهدف.انتهى الشوط الاول بتقدم زاخو بهدف المحترف لوكاس سانتوس بالدقيقة 24و كان النصف الثاني مليء بالمتغيرات اولها طرد لاعب نوروز ديار ياخي بالدقيقة 52 من عمر المبارة، ولكن رغم الطرد استطاع النوروزيون التعادل بالدقيقة 55 عن طريق أسو رستم.بعدها ضغط زاخو بكل قوته و اثمر الضغط عن هدف الفوز بالدقيقة 85 عن طريق المحترف فرانك سيدريك..و ضمن مباريات الجولة الاولى للمرحلة الأولى يلتقي عند الساعة السابعة من مساء اليوم ناديي الشرطة و الطلبة.

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