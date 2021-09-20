الخارجية تؤكد متابعتها حالة طالب عراقي تعرض لإطلاق نار في إحدى الجامعات الروسية

2021/09/20 | 18:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الانثنين، عن متابعة حالة الطالب العراقي الذي تعرض لاطلاق نار في جامعة بيرم الروسية.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان، اننا “نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار بجامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي”.واضاف “ننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث”.وكشفت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالب عراقي، أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.وقال الطالب العراقي إنه وقف […]

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