المسافرون لأميركا.. إجراءات جديدة بشأن كورونا تبدأ في نوفمبر

2021/09/20 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرصت السلطات الأميركية على جميع القادمين إلى الولايات المتحدة، ابتداء من نوفمبر المقبل، تقديم إثبات بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، ونتيجة فحص كورونا سلبية، وفق ما أفاد به مراسل "الحرة"، الاثنين.

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