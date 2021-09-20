مهزلة فلاحي عزبة الأشراك مع هيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف ما زالت قائمة - بشير صقر

2021/09/20 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_صقر مرة أخري فلاحو الأشراك وأبو خراش بحيرة يؤكدون:الأرض التي نزرعها ملكية الإصلاح الزراعي من واقع المستندات ودفعنا معظم ثمنها بأقساط تمليك سنوية..



وعقد البيع الصادر لورثة حسن خطاب لايخص أرضناوبسببه هناك صراع محتدم بين الأوقاف والإصلاح الزراعيالفلاحون يطالبون هيئة الإصلاح بإظهار مستندات توزيعها للأرضويطالبون بوقف تنفيذ أحكام قضايا الريع لحين ظهور المستن ......





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