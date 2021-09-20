تقدميون يعيقون حركة التقدم - عبدالله عطية شناوة

2021/09/20 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة ابتعدت منذ فترة ليست بالقصيرة، عن منهج التفكير الذي يفترض إمتلاك قوى التقدم في مجتمعاتنا العربية قدرات سوپرمانية، خارقة، والذي ينهال على تلك القوى باللوم والتقريع لـ ((فشلها في اجتذاب الجماهير، وقيادتها لتحقيق أهدافها)).أسباب ابتعادي عن هذا المنهج لا ترتبط بوقوعي في وهم ان تلك القوى خالية من الأخطاء وبريئة من الخطايا.



فتجربتي بينت ان تلك القوى تعاني من جوانب عجز، وسوء تقدير للأوضاع، بما يؤ ......





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