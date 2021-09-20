2021/09/20 | 18:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VVn0dhWaUQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منظمة كورية تباشر بإنشاء مشروع مركز لجراحة قلب الاطفال في ذي قار #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منظمة كورية تباشر بإنشاء مشروع مركز لجراحة قلب الاطفال في ذي قار #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).