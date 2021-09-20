2021/09/20 | 18:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _mZ-nJVGwwY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس جهاز الأمن الوطني: زيارتنا إلى نينوى لتأمين الانتخابات ورسم خطط أمنية محكمة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس جهاز الأمن الوطني: زيارتنا إلى نينوى لتأمين الانتخابات ورسم خطط أمنية محكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).