رونالدو يقع في فخ

2021/09/20 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تقارير صحفية برتغالية تفاصيل عملية احتيال تعرض لها أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، وأسماء أخرى معروفة في عالم كرة القدم، بمئات الآلاف من اليوروهات.وحسب صحيفة "جورنال دي نوتيسياس"، فإن الوقائع التي كشفت عنها مؤخرا، تعود إلى سنوات مضت.وكان مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضحية احتيال من جانب موظفة في وكالة سفريات، كانت تحمل تفاصيل بطاقة ائتمان اللاعب من أجل ترتيب رحلاته.وجاء في التقرير أن السيدة سرقت من حسابات رونالدو 288 ألف يورو على مدار 3 سنوات، بحجز رحلات وهمية لم يقم بها النجم البرتغالي قط.وإلى جانب رونالدو، تضم قائمة الضحايا وكيله خورخي منديز، وزميليه السابقين في منتخب البرتغال لويس ناني ومانويل فيرنانديز.واستولت السيدة على ما مجموعه 350 ألف يورو من الأربعة، وحكم عليها عام 2017 بالخضوع للمراقبة لمدة 4 أعوام.

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