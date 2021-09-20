2021/09/20 | 18:36 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 20 سبتمبر 2021 | 06:22 مساءً

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بالوثيقة..



قائممقامية خانقين تصدر توجيها يخص المتسولين

اصدر قائممقام قضاء خانقين، دلير حسن، الاثنين، توجيهاً إلى الجهات الأمنية والمواطنين في القضاء بشأن المتسولين.



وبحسب وثيقة فإن "قائممقام خانقين اصدر توجيهاً لقسم شرطة خانقين يطالب فيه بابعاد المتسولين المتواجدين داخل المدينة وعدم السماح لهم بالدخول من السيطرات الرئيسية لما تمثله هذه الظاهرة من حالة سلبية تضر بالوضع الأمني والاجتماعي، بالإضافة إلى امكانية استخدام هؤلاء في عمليات الجريمة المنظمة".



واضاف حسن، بحسب الوثيقة، "يتم تبليغ أصحاب الفنادق والموتيلات بعدم ايوائهم مطلقاً".

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