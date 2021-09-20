مواجهة غريبة بين شرطي أمريكي ورجل يرفض الترجل عن حصان.. شاهد ما حدث

2021/09/20 | 18:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول ضابط شرطة أمريكي إلقاء القبض على رجل كان يمتطي حصانًا، وخلال الحادث قام الضابط بسحب سلاحه وتوجيهه نحو الرجل الذي كان يرفض الترجل عن الحصان، في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري.

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