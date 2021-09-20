الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكر مواطنيه على ثقتهم في الانتخابات التشريعية

2021/09/20 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه على ثقتهم في الانتخابات التشريعية التي سجل خلالها الحزب الحاكم فوزا واضحا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيسة اللجنة الانتخابية إنه يود أن يشكر المواطنين الروس لثقتهم في الانتخابات التشريعية حسب وصفه.

هذا، وعلى الرغم من النجاح الذي حققه الحزب الروسي الحاكم، إلا أن المعارضة انتقدت الانتخابات وأشارت إلى حصول مخالفات كبيرة فيها.

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