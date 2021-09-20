الساعدي يبحث مع التميمي سبل مواجهة تحركات خلايا داعش النائمة

2021/09/20 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الاول الركن عبد الوهاب الساعدي مع محافظ ديالى مثنى التميمي المشهد الامني بشكل عام وتحديات المرحلة الراهنة.

وقال مراسل التغيير في ديالى ان الساعدي وصل بعقوبة وعقد اجتماعا مع محافظ ديالى والقيادات الأمنية, لبحث تحديات المرحلة الحالية وسبل مواجهة تحركات خلايا داعش النائمة بعد الهجمات الاخيرة ضمن قواطع حاوي العظيم وحوض حمرين والوقف شمال شرقي بعقوبة.

وشهدت ديالى خروقات أمنية في الآونة الأخيرة منها استهداف موكب لأحد المرشحين واغتيال منتسبين في القوات الأمنية وتهديد مختارين في المحافظة.

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