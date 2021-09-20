2021/09/20 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر يشارك مسيرة الزيارة الأربعينية..
(فيديو+صورة)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يشارك مسيرة الزيارة الأربعينية.. (فيديو+صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
(فيديو+صورة)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يشارك مسيرة الزيارة الأربعينية.. (فيديو+صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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