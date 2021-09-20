أبل تطلق التحديث الجديد بـ

2021/09/20 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

من المقرر أن تدخل النسخة الجديدة من نظام تشغيل أجهزة هواتف أبل، الاثنين، حيز التنفيذ، وذلك بعد أيام من إطلاق الشركة العملاقة النسخة الأحدث من هواتف آيفون.

ويقدم نظام التشغيل الجديد "آي أو أس 15" العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين، لكن ستكون هناك بعض الاختلافات حسب المناطق الزمنية في العالم.

ومن الأخبار السارة في هذا التحديث أنه سيكون تلقائيا، ولن يكون المستخدمون بحاجة إلى إجراء تحديث على نظام التشغيل.

وكانت شركة أبل كشفت في وقت سابق من هذا العام عن النسخة التجريبية من نظام التشغيل الجديد خلال مؤتمر المطورين الذي عقد في يونيو الماضي.

وبالتزامن مع إطلاق النسخة الجديدة للهواتف الذكية الخاصة بأبل، ستكون هناك نسخة جديدة أيضا لأجهزة الآيباد "آي باد أو أس 15".

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